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Трамп поздравил Путина с вступлением в должность президента России

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Фото: REUTERS/Aaron P. Bernstein
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Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с официальным вступлением в должность избранного президента России. С таким заявлением выступила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она отметила, что американский лидер «с надеждой ждет времени, когда мы (США — Прим. ред.) сможем выстроить хорошие отношения с Россией», передает «Интерфакс».

Владимир Путин вступил в должность президента России в понедельник, 7 мая. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.

Выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. За Владимира Путина проголосовали 76,69% избирателей. Далее следуют Павел Грудинин (11,77%), Владимир Жириновский (5,65%), Ксения Собчак (1,68%) и Григорий Явлинский (1,05%). Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.

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