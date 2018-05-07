Путин поручил до 2024 года снизить в России уровень бедности вдвое

Президент России Владимир Путин поручил кабмину года обеспечить рост реальных доходов и уровня пенсионного обеспечения выше инфляции, а также снизить бедность в два раза.

Соответствующий указ главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» опубликован на сайте Кремля.

В понедельник, 7 мая, в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация избранного президента России Владимира Путина, который занял высший государственный пост страны в четвертый раз. После этого действующее правительство страны было отправлено в отставку.