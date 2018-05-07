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Четыре новых указа Путина опубликованы в день инаугурации

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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В день вступления в должность президента РФ Владимира Путина опубликованы его четыре указа, документы президент подписал 6 мая.

Торжественно и кратко
Церемония инаугурации президента пройдет по традиционному сценарию, но займет меньше времени

Два указа касаются торжественных дат: указ за № 197 предусматривает празднование 300-летия Российской академии наук в 2024 году, а указом № 196 2023 год утверждается годом празднования 300-летия со дня основания Екатеринбурга.

Документ за номером № 198 утверждает основы госполитики РФ в области промышленной безопасности на период до 2025 года, а указом за № 195 вводится единовременная выплата ветеранам в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

«Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», — говорится в указе № 198.

Как следует из документа, правительство должно утвердить план мероприятий по реализации Основ госполитики в области промышленной безопасности, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Владимир Путин принес присягу в качестве президента России 7 мая в Кремле.

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