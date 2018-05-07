Путин потребовал ускоренно внедрять цифровые технологии в России

Ускоренное технологическое развитие необходимо проводить в России, следует из указа главы государства Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Документ опубликован на сайте Кремля.

Глава государства поручил кабинету министров обеспечить «ускорение технологического развития РФ, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа». Помимо прочего, необходимо провести ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере; обеспечить создание в базовых отраслях экономики всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами».

В понедельник, 7 мая, в Москве состоялась инаугурация избранного президента Владимира Путина. Он занял высший государственный пост страны в четвертый раз. В связи с избранием главы государства действующее правительство страны ушло в отставку.