Медведев рассказал о негативном отношении к идее о беспартийности премьера

Исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев заявил, что отрицательно относится к идее обязать главу кабмина приостанавливать членство в партии на время исполнения своих служебных обязанностей. Соответствующее заявление политик сделал в ходе заседания Госдумы, где решается вопрос о его утверждении на должность главы кабмина.

По мнению Медведева, смысл парламентской деятельности и смысл участия в избирательном процессе заключается в достижении определенного результата.

«Результат этот достигается определенными политическими силами, эти политические силы называются партии. Во главе партии стоят их руководители, и в большинстве стран мира в той или иной степени эти руководители участвуют в формировании правительства, где-то непосредственно возглавляя правительство, где-то во главе партии находится президент. Ничего крамольного в этом нет, я считаю, что наша система в этом смысле ничем не отличается от большинства демократических систем мира», — пояснил Медведев.

8 мая состоялось открытое голосование по кандидатуре на должность премьер-министра России. В Госдуме фракцию «Единая Россия» представляют 343 депутата, что составляет почти 76% от общего количества мандатов. КПРФ имеет 42 мандата, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23. Кандидатуру Дмитрия Медведева в ходе заседания на должность главы правительства призвал депутатов Госдумы поддержать президент России Владимир Путин.