Медведев оценил расходы на реализацию майского указа Путина

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев полагает, что для реализации нового майского указа президента России Владимира Путина потребуется около 8 трлн рублей. Об этом сообщил зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин по итогам встречи с кандидатом в премьеры.

«С точки зрения выполнения оценка приблизительная Медведевым была дана, что потребуется 8 трлн рублей. Оценка наша, дана Геннадием Андреевичем (Зюгановым. — Ред.), — скорее 10, даже чуть больше», — приводит «РИА Новости» заявление парламентария.

Как пояснил Юрий Афонин, в ходе встречи не было обозначено, из каких источников будет финансироваться реализация президентского указа.

После инаугурации 7 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ предполагает обеспечение роста пенсий выше уровня инфляции, двукратное снижение бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и повышение продолжительности жизни до 78 лет.