Прямой эфир

Медведев оценил расходы на реализацию майского указа Путина

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев полагает, что для реализации нового майского указа президента России Владимира Путина потребуется около 8 трлн рублей. Об этом сообщил зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин по итогам встречи с кандидатом в премьеры.

«Наш ориентир — Россия для людей»
Владимир Путин вступил в должность президента и обозначил ключевые задачи нового шестилетнего срока

«С точки зрения выполнения оценка приблизительная Медведевым была дана, что потребуется 8 трлн рублей. Оценка наша, дана Геннадием Андреевичем (Зюгановым. — Ред.), — скорее 10, даже чуть больше», — приводит «РИА Новости» заявление парламентария.

Как пояснил Юрий Афонин, в ходе встречи не было обозначено, из каких источников будет финансироваться реализация президентского указа.

После инаугурации 7 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ предполагает обеспечение роста пенсий выше уровня инфляции, двукратное снижение бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и повышение продолжительности жизни до 78 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Работа правительства РФ будет формироваться на основе нового майского указа
Путин поручил перевести госорганы на отечественное ПО к 2024 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017