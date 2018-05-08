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Работа правительства РФ будет формулироваться на основе нового майского указа

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента Россий Дмитрий Песков заявил, что работа нового правительства будет формулироваться на основе указа главы государства, который был подписан 7 мая.

«Документ объемный. Безусловно, его еще предстоит анализировать экономистам. И главное — на базе этого документа уже будет формулироваться и работа нового кабинета», — приводит его слова «РИА Новости».

Официальный представитель Кремля добавил, что документ составлен на основе тех задач, которые были сформулированы в послании Федеральному собранию.

7 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нем глава государства, в частности, поручил обеспечить инфляцию в стране не выше 4%, снижение ипотечной ставки, нарастить строительство жилья и обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет.

8 мая члены Госдумы обсудят кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Он выступит перед депутатами и ответит на их вопросы. Затем состоится голосование, на котором, как ожидается, будет присутствовать президент России. 

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