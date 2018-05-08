Медведев проводит консультации с КПРФ и «Справедливой Россией» в Госдуме

Дмитрий Медведев возобновил во вторник, 8 мая, консультации в Госдуме. В настоящее время он общается с депутатами из фракции КПРФ, а затем проведет беседу с фракцией «Справедливая Россия».

Накануне Медведев встречался с фракциями «Единая Россия» и ЛДПР.

С предложением назначить Дмитрия Медведева главой правительства выступил президент России Владимир Путин. Вопрос об утверждении Медведева в должности премьер-министра нижняя палата парламента начнет рассматривать во вторник с 15:00, передает НСН.

Дмитрий Медведев назвал имена кандидатов на должности заместителей председателя кабмина. Главу Минфина Антона Силуанова он хочет назначить первым вице-премьером, Максима Акимова, Татьяну Голикову, Ольгу Голодец, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко планирует сделать вице-премьерами. Заместителя минобороны Юрия Борисова хочет назначить вице-премьером по ОПК, а главой аппарата правительства в ранге вице-премьера — нынешнего главу контрольного управления президента РФ Константина Чуйченко.