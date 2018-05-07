Исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев назвал кандидатов в вице-премьеры в новое правительство. Заявление он сделал на встрече с депутатами фракции «Единой России» в Госдуме.

На должность первого вице-премьера в новом составе он предложил назначить Антона Силуанова, вице-премьером по здравоохранению — Татьяну Голикову, по сельскому хозяйству— Алексея Гордеева, а по вопросам строительства — Виталия Мутко, сообщает ТАСС.

Также Медведев предложил назначить вице-премьером по вопросам промышленности и энергетики Дмитрия Козака, а главой аппарата правительства Константина Чуйченко. Юрия Борисова исполняющий обязанности премьер-министра предложил назначить зампредом правительства по ОПК.

В прежнем составе правительства Антон Силуанов занимал пост министра финансов, Виталий Мутко являлся зампредом по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, Алексей Гордеев был полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе, а Татьяна Голикова руководила российской Счетной палатой.

Кандидатуру самого Дмитрия Медведева на пост премьер-министра российского правительства депутаты Госдумы планируют рассмотреть 8 мая. Его кандидатуру предложил президент России Владимир Путин, который 7 мая официально вступил в должность.