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Путин поручил перевести госорганы на отечественное ПО к 2024 году

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин поручил правительству России перевести государственные органы на отечественное программное обеспечение (ПО) до 2024 года. Соответствующее поручение следует из указа главы государства Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», опубликованного на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил правительству в рамках реализации с российскими регионами программы «цифровая экономика» обеспечить «использование преимущественно отечественного программного обеспечения госорганами, органами местного самоуправления и организациями». Помимо прочего, президент потребовал обеспечить «устойчивую безопасную информационно-телекоммуникационную структуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступную инфраструктуру для всех организаций и домохозяйств».

Из указа следует, что правительству предстоит провести информационную безопасность на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующую защиту интересов личности, бизнеса и государства. В качестве главной цели указа заявлено увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению с прошлым годом.

Владимир Путин вступил в должность президента России в понедельник, 7 мая. Инаугурация избранного президента Владимира Путина состоялась в Большом Кремлевском дворце. Избранный президент занял высший государственный пост страны в четвертый раз. В связи с избранием главы государства действующее правительство страны ушло в отставку.

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