Путин поручил перевести госорганы на отечественное ПО к 2024 году
Президент России Владимир Путин поручил правительству России перевести государственные органы на отечественное программное обеспечение (ПО) до 2024 года. Соответствующее поручение следует из указа главы государства Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», опубликованного на сайте Кремля.
В частности, глава государства поручил правительству в рамках реализации с российскими регионами программы «цифровая экономика» обеспечить «использование преимущественно отечественного программного обеспечения госорганами, органами местного самоуправления и организациями». Помимо прочего, президент потребовал обеспечить «устойчивую безопасную информационно-телекоммуникационную структуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступную инфраструктуру для всех организаций и домохозяйств».
Из указа следует, что правительству предстоит провести информационную безопасность на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующую защиту интересов личности, бизнеса и государства. В качестве главной цели указа заявлено увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению с прошлым годом.
Владимир Путин вступил в должность президента России в понедельник, 7 мая. Инаугурация избранного президента Владимира Путина состоялась в Большом Кремлевском дворце. Избранный президент занял высший государственный пост страны в четвертый раз. В связи с избранием главы государства действующее правительство страны ушло в отставку.