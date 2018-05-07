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Президент РФ поручил увеличить объем льготных кредитов для бизнесменов

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров увеличить объем льготных кредитов, выдаваемых малому и среднему бизнесу. Такой пункт содержится в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», опубликованном на сайте Кремля. 

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Кроме того, Путин распорядился увеличить число предпринимателей до 25 млн человек, упростить для них налоговую отчетность, создать программу поддержки фермеров и модернизировать систему поддержки экспортеров.

В документе также предусмотрена модернизация системы поддержки экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. Согласно указу, доля таких бизнесменов в общем объеме несырьевого экспорта должна увеличиться не менее чем до 10%.

В указе «О национальных целях... до 2024 года» содержатся и другие пункты, направленные на улучшение жилищных условий, снижение уровня бедности и обеспечение вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира

7 мая Путин принес присягу в качестве президента России. Церемония инаугурации состоялась в Кремле.

Политик заступил на пост главы государства уже в четвертый раз. Он признался, что считает целью своей жизни и работы служение людям и отечеству.

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