Президент РФ поручил увеличить объем льготных кредитов для бизнесменов

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров увеличить объем льготных кредитов, выдаваемых малому и среднему бизнесу. Такой пункт содержится в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин распорядился увеличить число предпринимателей до 25 млн человек, упростить для них налоговую отчетность, создать программу поддержки фермеров и модернизировать систему поддержки экспортеров.

В документе также предусмотрена модернизация системы поддержки экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. Согласно указу, доля таких бизнесменов в общем объеме несырьевого экспорта должна увеличиться не менее чем до 10%.

В указе «О национальных целях... до 2024 года» содержатся и другие пункты, направленные на улучшение жилищных условий, снижение уровня бедности и обеспечение вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.

7 мая Путин принес присягу в качестве президента России. Церемония инаугурации состоялась в Кремле.

Политик заступил на пост главы государства уже в четвертый раз. Он признался, что считает целью своей жизни и работы служение людям и отечеству.