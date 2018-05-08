Кабмин представит предложения по развитию пенсионной системы

Правительство России в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму предложения по развитию пенсионной системы. Об этом сообщил кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

«Правительство свои предложения подготовит в самой короткой перспективе и внесет в Государственную думу. Я надеюсь, мы их с вами сможем рассмотреть», — приводит слова Медведева ТАСС.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что окончательные решения по вопросу повышения пенсионного возраста пока не готовы. По его словам, это очень «чувствительный» вопрос, требующий тщательной проработки.

Ранее Министерство труда РФ подготовило поправки к бюджету Пенсионного фонда, согласно которым его дефицит увеличится с 106,6 млрд рублей, до 256,8 млрд рублей.