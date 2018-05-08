КПРФ озвучила свою позицию по кандидатуре Медведева на пост премьера

Фракция КПРФ по итогам консультации с исполняющим обязанности премьер-министра Дмитрием Медведевым решила не поддерживать его кандидатуру на этот пост, заявил глава партии Геннадий Зюганов.

«Голосовать за этот курс, эту команду, этого премьера наша фракция не будет», — приводит его слова «РИА Новости».

7 мая президент РФ Владимир Путин после церемонии инаугурации предложил депутатам Госдумы рассмотреть кандидатуру Медведева на должность главы кабмина. Данное решение поддержала фракция «Единая Россия», председателем которой является Медведев.

8 мая проходит открытое голосование по кандидатуре премьера. В Госдуме «единороссов» представляет 343 депутата, или почти 76% от общего количества мандатов. КПРФ имеет 42 мандата, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23. В ходе заседания Путин призвал депутатов Госдумы поддержать кандидатуру Медведева на должность главы правительства.



