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Путин призвал Госдуму поддержать назначение Медведева премьером

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин призвал депутатов Госдумы поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на должность главы правительства.

Вступление в должность
Как прошла инаугурация Владимира Путина

Президент отметил заслуги и.о. премьер-министра. По словам Путина, правительство Медведева в сложный период сохранило перспективы развития. Также кабинету министров удалось постоянно наращивать возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу.

В свою очередь, Дмитрий Медведев заверил, что Россия останется частью глобального мира и не собирается уходить в изоляцию. По его мнению, санкции, в том числе и против России, говорят о сбое в мировой политике и нарушении мирового политического баланса.

7 мая и.о. премьера Дмитрий Медведев подписал распоряжение о сложении полномочий правительства. Это произошло после инаугурации Владимира Путина, который в этот день официально в четвертый раз стал президентом страны.

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