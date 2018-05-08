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КПРФ не планирует предлагать своих кандидатов в новое правительство

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Евгений Асмолов
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КПРФ не планирует предлагать своих кандидатов в новое правительство России, заявил заместитель руководителя коммунистической партии Николай Коломойцев.

Таким образом он ответил на вопрос о том, кого фракция намерена предложить в качестве министров в кабмин, передает «РИА Новости».

8 мая на заседании Госдумы обсудят кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Его кандидатуру накануне предложил президент России Владимир Путин. Ожидается, что глава государства будет присутствовать на голосовании в нижней палате парламента.

За назначение Медведева должны проголосовать не менее 226 депутатов. О поддержке его кандидатуры уже официально заявили лидеры фракций «Единая Россия» (339 депутатов) и ЛДПР (40 депутатов).

Ранее Дмитрий Медведев озвучил возможный руководящий состав нового правительства, в который вошли Антон Силуанов, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Ольга Голодец и др.

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