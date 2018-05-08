Госдума утвердила кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

Депутаты Госдумы дали согласие на назначение Дмитрия Медведева председателем правительства России. Такое решение было принято во время заседания во вторник, 8 мая.

Согласно электронному табло, за данное решение проголосовали 374 депутата (при необходимом минимуме в 226 голосов). Против проголосовали 56 парламентариев, воздержавшихся нет.

7 мая прошла инаугурация президента России Владимира Путина. После этого, согласно Конституции, всё правительство ушло в отставку.

Кандидатуру главы кабмина глава государства должен был внести на рассмотрение депутатов в течение двух недель после инаугурации.

Около 14:00 мск 7 мая Путин предложил назначить на данный пост Дмитрия Медведева. Заседание назначили на 8 мая. Российский лидер лично приехал в Госдуму, где рассматривался данный вопрос.