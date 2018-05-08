Путин призвал общество сплотиться ради выполнения «майского указа»

Для достижения целей, заявленных в новом майском указе, необходима консолидация всего общества, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы.

«Реализация национальных проектов и программ потребует совместных слаженных усилий всех уровней и ветвей власти: законодательной и исполнительной, а также всех регионов. Рассчитываю также на активное участие общественных, профессиональных объединений и отечественного делового сообщества», — приводит его слова «РИА Новости».

Российский лидер подчеркнул, что ориентиры заданы «действительно масштабные, амбициозные».

7 мая Путин принес присягу в качестве президента России. Церемония инаугурации состоялась в Кремле.

В тот же день был подписан и опубликован указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Документ, в частности, предполагает обеспечение роста пенсий выше уровня инфляции, улучшение жилищных условий, снижение уровня бедности и обеспечение вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.

Как полагает и.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев полагает, что для реализации нового майского указа президента России Владимира Путина потребуется около 8 трлн рублей.