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Голикова рассказала о проекте по объединению ПФР, ФСС и ФОМС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете «Известия» рассказала, что продолжит работу над проектом по объединению Пенсионного фонда, фонда социального страхования и фонда обязательного медицинского страхования.

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Она подчеркнула, что слияние структур обусловлено тем, что они работают на один и тот же контингент, а именно население России.

«Без предоставления универсальных и удобных сервисов населению мы просто можем оказаться на задворках цифрового прогресса. И мне кажется, что здесь вот очень важно это всё продумать и понять, как это правильно сделать», — указала Голикова.

Вице-премьер отметила, что данный шаг также приведет к сокращению расходов и цифровизации страны.

Татьяна Голикова выступила с предложением об объединении трех фондов в январе текущего года. Она указала, что каждая из организаций затрачивает огромные ресурсы на создание информационных систем, что можно избежать объединив их в единый государственный внебюджетный фонд.

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