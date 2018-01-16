Минтруд не рассматривает возможность объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минтруд вопросы изменения организационно-правовых форм российских государственных внебюджетных фондов не рассматривает. Об этом во вторник на панельной сессии на Гайдаровском форуме сообщил первый заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко.

«На сегодняшний день ни в политической, ни в административной повестке вопросы, связанные с изменением организационно-правовой формы фондов, не стоят», — цитирует Вовченко ТАСС.

Ранее объединить государственные внебюджетные фонды — Пенсионный фонд (ПФР), Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) предложила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, напоминает BFM.RU.

По мнению главы СП, создание объединенной структуры позволит построить управление принципиально новым социальным страховым фондом по принципу социального партнерства, обеспечит высокий уровень доверия со стороны населения и повысит прозрачность его деятельности.

Голикова отметила, что расходы на содержание почти 163 тыс. человек, которые в настоящее время работают в трех фондах, составляют около 144 млрд рублей.

Портал iz.ru писал, что Министерство труда и социальной защиты РФ рекомендовало властям регионов принять собственные меры для повышения рождаемости в дополнение к уже действующим федеральным мерам.