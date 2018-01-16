Прямой эфир

Минтруд не рассматривает возможность объединения ПФР, ФОМС и ФСС

0
Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минтруд вопросы изменения организационно-правовых форм российских государственных внебюджетных фондов не рассматривает. Об этом во вторник на панельной сессии на Гайдаровском форуме сообщил первый заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко.

«На сегодняшний день ни в политической, ни в административной повестке вопросы, связанные с изменением организационно-правовой формы фондов, не стоят», — цитирует Вовченко ТАСС.

Ранее объединить государственные внебюджетные фонды — Пенсионный фонд (ПФР), Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) предложила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, напоминает BFM.RU.

По мнению главы СП, создание объединенной структуры позволит построить управление принципиально новым социальным страховым фондом по принципу социального партнерства, обеспечит высокий уровень доверия со стороны населения и повысит прозрачность его деятельности.

Голикова отметила, что расходы на содержание почти 163 тыс. человек, которые в настоящее время работают в трех фондах, составляют около 144 млрд рублей.

Портал iz.ru писал, что Министерство труда и социальной защиты РФ рекомендовало властям регионов принять собственные меры для повышения рождаемости в дополнение к уже действующим федеральным мерам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтруд опубликовал законопроект о доведении МРОТа до прожиточного минимума
Минтруд рекомендовал регионам простимулировать рождаемость

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017