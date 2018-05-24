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«Сейчас время скоростей»

Глава «Опоры России» — о заждавшихся реализации инициативах и мечтающих о бизнесе домохозяйках
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Фото: ПМЭФ/ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Число занятых малым бизнесом россиян может вырасти с 19 до 30 миллионов человек, если государство поможет самозанятым гражданам, владельцам подсобных хозяйств и мечтающим о собственном деле домохозяйкам. Такое мнение в интервью МИЦ Известия на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 24 мая, высказал глава «Опоры России» Александр Калинин.  

— Недавно был объявлен новый состав правительства. Какие меры будет предлагать «Опора России» новому кабмину для развития малого и среднего бизнеса?

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— В экономике есть определенное оживление. Малый бизнес, например, стал чаще обращаться за кредитами. Предприниматели больше инвестируют в развитие своих предприятий. Но этого явно недостаточно для более существенного роста.

Первое, что мы предлагаем — это выполнить то, к чему призывает президент в [новом майском] указе. Это обеспечить существенное увеличение льготного кредитования малого бизнеса. Программа создана — кредиты под ставку 6,5%. Она начала действовать в этом году, но она настолько маленькая, что там за две недели уже все ресурсы закончились.

Если мы хотим, чтобы автомобиль ехал, в него нужно залить бензин. Бензин в данном случае — это источники финансирования. И не под 12%, как в основном малый бизнес сейчас получает, а именно под 6,5% прежде всего для инвестиционных проектов. Что для этого нужно? Наверное, порядка 20 млрд рублей нужно ежегодно выделять на компенсацию процентной ставки. Это приведет к тому, что кредитный портфель будет расти минимум на 1 триллион ежегодно у малого бизнеса. Сейчас он порядка 6 триллионов, а нужно вдвое больше. Без долгосрочного и недорого финансирования у нас перезапуск инвестиционной активности не получится. 

Вот сами посудите. Инфляция, говорят, 2,5%, кредит 12%. Ну и сколько же будет окупаться инвестиция? Да лет 15-20. Малый бизнес не готов столько ждать, у него запаса прочности даже нет. 

— Сейчас финансово-экономический блок правительства занимается разработкой законопроектов о налоговой системе для самозанятых граждан. Какой налоговый режим, на Ваш взгляд, был бы оптимален для них?

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— Мы предлагаем, чтобы самозанятые граждане нашей страны — а это более 10 млн человек — оформили свои отношения с государством и так или иначе платили какие-то налоги. Этот режим должен быть выгодным и удобным, это главное. Он будет выгодным, если он не станет бременем. А удобным он станет, когда, например, появится анонсированное Минэкономики мобильное приложение, с помощью которого человек сможет комфортно платить от реальных доходов какие-то суммы. Люди всегда готовы поделиться с государством частью. К примеру, 3% или 6%.

Это не вмененные платежи, как сейчас, по 3 тыс. в месяц. Работаешь ты, не работаешь, берешь подработку или работаешь на пенсии... Сейчас, когда регистрируешь ИП, получается так: сдавай отчетность, плати пенсионные, социальные. У меня, может, это все сформировано. А вот если человек платит, к примеру, 5% с оборота, и в эту сумму включаются все пенсионные и страховые отчисления, налоги — это понятно. Люди готовы отдавать государству, если видят справедливость.

Сейчас, например, банки стали блокировать непонятные транзакции. Ты занимаешься предпринимательством — на твой счет постоянно сбрасывают деньги люди со своих карточек. Если банк видит, что такие операция проводятся регулярно и уличают тебя в предпринимательской деятельности, рано или поздно он заблокирует транзакции. А когда человек зарегистрировался как самозанятый, все проще — вот регистрация, подтверждение налоговой. Исходя из твоих транзакций, банк и налоговая сами формируют отчетность, присылают уведомление, что к тебе претензий нет. Ты можешь даже брать под это дело кредиты, пользоваться мерами государственной поддержки. 

Не надо пытаться загнать людей в этот режим, и нужно сделать его таким, чтобы им самим было интересно и выгодно. 

— Недавно министерство экономического развития совместно с деловым сообществом подготовило план по улучшению делового климата. А какие у Вас предложения на этот счет? 

— Есть некоторые вещи, которые мы обсуждаем уже очень долго, но не делаем. К примеру, мы три года потратили на реформу системы контроля и надзора. Сейчас опять — бац, пошли вопросы, мол, может быть там чего-то не так. Если мы такими темпами будем двигаться, по два года согласовывать те или иные законодательные инициативы, то о каком вхождении в пятерку лучших экономик мира может идти речь?

Сейчас время скоростей. И если уж точно что-то решено, то это нужно брать и делать. Я уже приводил пример — недорогие, недлинные деньги, платформа для самозанятых, снижение административных барьеров. Мы ведь это годами обсуждаем. Еще один пример — архаично-валютный контроль, который нужно в экспорте модернизировать. Возможность уплаты НДС для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Вот набор — он понятен и известен. Может быть еще будет что-то хорошее.

Но если мы будем все время пытаться, ничего не делая, все набирать и набирать клубок предложений и при этом годами не делать того, что нужно, движения вперед не будет. Поэтому давайте то, что всеми поддерживается, делать достаточно быстро. Это очень важно. 

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— Как Вы считаете, показатели, которые обозначил президент в новом майском указе и в послании Федеральному собранию, достижимы в течении шести лет?

— Если говорить про малый бизнес, то там поставлена задача увеличить число задействованных в нем граждан с 19 до 25 млн. Это вполне достижимо, могу объяснить на пальцах. Откуда в малый бизнес придут миллионы людей? Прежде всего — это самозанятые граждане, мы об этом говорили. У нас их свыше 10 млн. Давайте сделаем так, чтобы им было выгодно заключить контракт с государством. Только за счет этого этот показатель будет выполнен сразу. Второе — это личные подсобные хозяйства, которых у нас порядка 2 млн. Они тоже пока не относятся к предпринимателям: в нынешних условиях они просто выживанием занимаются, у них нет рынков сбыта, нет системы кооперации. Они не могут рассчитывать на государственную поддержку. Их нужно сделать предпринимателями.

Третий момент — у нас очень много женщин-домохозяек, которые хотели бы заниматься предпринимательством. Это тоже большая фокус-группа, которая придет в малый бизнес, если им упаковать определенные программы, в том числе образовательные. Молодежь — почему мы в школах, как это сделано в Чехии и во многих других странах, не вводим курс основы предпринимательской деятельности? Если это сделать, то у нас через три года будут совершенно другие выпускники школ. Они активно интересуются бизнесом, но в итоге из них только 4-7% пытаются заниматься малым предпринимательством.

Но это же, наверное, очевидные вещи. Половина России об этом говорит 10 лет. Это просто надо делать. И тогда, я думаю, не 25 млн человек мы увидим в малом бизнесе, а все 30. Это вполне реально. Мы знаем, как этого добиться, просто нужно переходить от слов к делу.

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