Замглавы Минэка рассказал о создании в России новых социальных лифтов

Назначенный заместителем главы Минэкономразвития по итогам конкурса «Лидеры России» Илья Торосов рассказал на полях ПМЭФ-2018 о работе государства над продвижением новых концепций социальных лифтов.

«После распада СССР мы социальные лифты потеряли как механизм. Сейчас государство активно работает над продвижением новых концепций социальных лифтов», — заявил замминистра порталу iz.ru.

Торосов положительно оценил создание автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», а также конкурс управленцев «Лидеры России» .

«Платформа «Россия — страна возможностей» очень полезна и, как я считаю, ноу-хау. Она не связана ни с политической окраской, ни с бизнесом, ни с социальным статусом. Любой человек может участвовать, развиваться. Платформа объединяющая, развивающая. Как результат, более 50 назначений, кадровый резерв, социальный лифт в действии. Так что это — прекрасная идея, ее надо продолжать», — рассказал он.

Замминистра добавил, что к программе «стоит еще привлекать наших соотечественников за рубежом, потому что многие ребята уехали, не реализовав себя здесь, могут теперь запустить свою карьеру с помощью конкурса «Лидеры России».

22 мая президент РФ Владимир Путин распорядился создать НКО «Россия — страна возможностей». Курировать деятельность структуры будет Управление делами президента. Ее целью станет помощь самореализации граждан и повышение социальной мобильности.

Всероссийский конкурс «Лидеры России» проводился с 6 ноября по 11 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина. По его итогам должности в федеральных и региональных органах исполнительной власти, а также в государственных и частных корпорациях получили 45 человек.