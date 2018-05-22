Путин подписал указ о создании НКО «Россия — страна возможностей»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что учредителем НКО станет Управление делами президента РФ, а имущество организации будет формироваться за счет средств федерального бюджета и добровольных пожертвований. Кроме того, предусмотрены и другие источники доходов, соответствующие законодательству страны.

Согласно указу президента, устав организации «Россия — страна возможностей» должно учредить Управление делами, при этом члены высшего органа управления и единоличный исполнительный орган НКО будут назначаться администрацией президента. Помимо этого, администрация главы государства будет вести надзор за деятельностью НКО.

Кроме того, российский лидер распорядился провести государственную регистрацию новой организации в течение месяца.

По указу Владимира Путина ранее была создана одноименная платформа проектов, нацеленная на развитие системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, а также на поддержку благотворительности и консолидацию лучших общественных инициатив. В марте 2018 года в Москве на ВДНХ прошел форум «Россия — страна возможностей».

В Санкт-Петербурге 26 мая состоится Международный молодежный экономический форум (ММЭФ), на котором будут обсуждаться вопросы экономики и политики с участием представителей органов власти, предпринимателей и специалистов. Программа форума была обнародована 14 мая.