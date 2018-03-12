45 победителей конкурса «Лидеры России» получили новые назначения

Новые должности в администрации президента РФ, в федеральных и региональных органах исполнительной власти,а также в государственных и частных корпорациях получили 45 человек по итогам проведения Всероссийского конкурса «Лидеры России». Об этом сообщили организаторы конкурса.

В числе высокопоставленных назначений — кадровые перестановки по распоряжению главы кабмина России Дмитрия Медведева. Согласно решению премьер-министра России, замглавы Минздрава РФ назначен Олег Салагай, замглавы Минэнерго — Павел Сорокин, а заместителем главы Минэкономразвития — Илья Торосов.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводился с 6 ноября по 11 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина. Его целью является развитие перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций, а также развитие волонтерского движения.