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Финалисты конкурса «Лидеры России» стали заместителями министров

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Финалисты конкурса «Лидеры России» назначены на высокие должности в администрацию президента РФ и в правительство России. 

Победитель конкурса Павел Сорокин назначен на пост заместителя министра энергетики. Ранее он возглавлял Аналитический центр ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго. Бывший пресс-секретарь Минздрава Олег Салагай стал заместителем министра здравоохранения. 

Еще два финалиста — Антон Сериков и Алексей Лысов — вошли в состав администрации президента. Сериков займет пост начальника департамента организационного обеспечения управления президента по внутренней политике. Лысов получил предложение занять должность главного советника в том же управлении.

Месяц назад, 12 февраля, встречаясь с финалистами «Лидеров России», президент Владимир Путин сообщил, что в отношении многих из участников «уже есть конкретные наметки, предложения и даже просьбы» от представителей федеральных ведомств.

12 марта стало известно о том, что 45 финалистов конкурса получили назначения в федеральные и региональные ведомства. Новые кадры получили Дальний Восток, Новгородская область, Бурятия, Якутия и другие субъекты Федерации. 

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