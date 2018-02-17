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Орешкин встретился с финалистами конкурса «Лидеры России»

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Министр экономического развития России встретился с финалистами конкурса управленцев «Лидеры России» в рамках программы наставничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Этот проект позволяет талантливым людям найти новое применение — на государственной службе или в бизнесе», — сказал Орешкин на встрече.

По его словам, наставники будут ученикам помогать развиваться и делиться с ними знаниями. На встрече были затронуты актуальные экономические проблемы, которые в настоящее время решаются министерством. В рамках реализации программы наставничества в течение 2018 года планируется провести не менее четырех встреч, передает ТАСС.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Его целью является развитие перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций, а также развитие волонтерского движения.

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