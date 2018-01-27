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Орешкин ждет повышения рейтинга РФ всеми международными агентствами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин ожидает повышения в текущем году рейтинга России всеми международными рейтинговыми агентствами.

«Все экономические показатели, особенно учитывая, что и экономика вернулась к росту, и низкая инфляция, и бюджет сейчас выходит в зону профицита, и мы опять начинаем деньги в суверенных фондах накапливать, говорят за то, чтобы рейтинг был не просто в инвестиционной категории, а даже на несколько позиций повыше», — заявил Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам министра, «в 2018 году мы увидим рейтинг РФ на инвестиционном уровне от всех трех рейтинговых агентств».

Ранее портал iz.ru писал, что международное рейтинговое агентство Mоody's 26 января улучшило прогноз по суверенному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный», подтвердив его на уровне «Вa1».

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