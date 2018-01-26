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Moody's улучшило прогноз по рейтингу России

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по суверенному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный», передает ТАСС.

Суверенный рейтинг РФ был подтвержден агентством на уровне Ba1. Причиной изменения стали «рост доказательств институциональной силы» и «увеличенная экономическая и фискальная устойчивость», отмечается в сообщении Moody's.

По мнению экспертов, российской макроэкономике удалось успешно справиться с шоковыми ценами на нефть и санкциями.

Ранее агентство S&P подтвердило суверенный рейтинг Украины в национальной и иностранной валютах на уровне B-. Прогноз по рейтингу «стабильный».

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