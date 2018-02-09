Орешкин и Шувалов подберут себе управленцев

Около 30 финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» (ЛР) могут получить предложения по трудоустройству в администрацию президента. Еще 20–30 лауреатов финала ЛР планируется пригласить на работу в аппарат правительства и федеральные министерства. Об этом «Известиям» сообщили два источника, близких к руководству оргкомитета конкурса, информацию подтвердили несколько участников и федеральный чиновник. Также по шесть кандидатур планируют отобрать губернаторы в региональные администрации или правительство субъекта. Эксперты полагают, что желание трудоустроить новые кадры связано с дефицитом молодых профессионалов в органах федеральной и региональной власти и бизнес-структурах. Однако одним конкурсом, по их мнению, кадровую проблему не решить.

Официально все финалисты конкурса «Лидеры России» получат гранты на обучение в размере одного миллиона рублей. При этом из числа победителей региональных и окружных этапов только 100 лучших участников получат наставников из числа первых лиц государства и бизнеса: представителей руководства администрации президента, правительства, министерств, глав субъектов. По словам собеседников «Известий» в оргкомитете конкурса, часть финалистов из итоговой сотни пригласят на работу в администрацию президента и структуры правительства.

— Необходимо дождаться итогов финала. Однако уже сейчас понятно, что среди 300 участников около 20–30 человек были замечены сотрудниками администрации. Они вполне могут подойти для работы в подразделениях этого ведомства, — рассказал «Известиям» собеседник в оргкомитете конкурса.

Федеральный чиновник, знакомый с процедурой отбора победителей конкурса, пояснил «Известиям», что в структуру «центрального аппарата АП» попадут от трех до пяти человек. По его словам, они могут быть «полезными» в управлении по общественным связям (УОП) и управлении внутренней политики (УВП) АП. Напомним, что курирует два этих управления первый замглавы АП Сергей Кириенко. Ранее он заявил, что с учетом нагрузки готов стать наставником двух финалистов. Третьего, по его словам, он готов будет взять, «только если кто-то очень сильно заинтересует, потому что это требует большого количества времени».

— Если берешь на себя ответственность, этому человеку надо уделять много времени. А время у меня — самый тяжелый ресурс, с ним совсем плохо, — сказал Сергей Кириенко.

Первый замглавы АП уточнил, что каждый наставник будет сам определять формат обучения.

— Но те рекомендации, которые мы приготовили, заключаются в том, что должна быть заочная коммуникация постоянная, но обязательно это требует очной встречи раз в два месяца, раз в квартал — это самое редкое, — заметил он.

Еще один собеседник «Известий» в оргкомитете конкурса рассказал, что финалистов из 100 лучших конкурсантов будут отбирать и в структуры правительства. В частности, около 20 человек уже сейчас рассматриваются как «перспективные сотрудники для госслужбы в структурах правительства». И хотя официально у устраителей конкурса нет обязательств по трудоустройству финалистов, руководитель «Лидеров России», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров уже заявил, что ряд наставников рассматривают конкурс как кузницу кадров для подразделений, которыми они руководят.

— Мне, например, известно, что министр экономического развития Максим Орешкин готов всерьез рассмотреть несколько кандидатур для трудоустройства в своем ведомстве. Он это озвучивал неоднократно, — пояснил он «Известиям».

В рамках первого дня финала конкурса наставники и финалисты общались в кулуарах и с первым вице-премьером Игорем Шуваловым. В беседе с «Известиями» он заявил, что также планирует взять финалистов на обучение.

— Нас ориентируют на то, что из ста победителей конкурса мы возьмем от трех до пяти человек под свое кураторство. Для них я буду наставником. Это важно, потому как предполагается взаимная работа, а она, в свою очередь, подразумевает взаимное инвестирование времени, с десятком человек так плодотворно не получится, — подчеркнул он.

По словам первого вице-премьера, «про остальных ярких финалистов никто забывать не будет».

— Наиболее ярких видно, даже если мы не будем работать в этой конкретной связке финалист-наставник, то мы им предоставим возможности достойные их амбиций, — подчеркнул он.

В экспертной среде также отмечают нужность такого конкурса, однако подчеркивают, что для систематизации кадровой сферы одного проекта мало. По словам политолога Андрея Колядина, «Лидеры России» решают проблему «здесь и сейчас».

— Решая проблему кадрового голода, необходимо создавать системные, институцианализированные механизмы обновления кадров в высших эшелонах власти. Стоит напомнить, что Сергей Кириенко проводил аналогичный конкурс еще в свою бытность полпредом ПФО. Я знаю людей, которые стали чиновниками благодаря тому окружному конкурсу, — сказал он «Известиям».

В нашей стране такие проекты традиционно существуют лишь до тех пор, пока их инициатор занимает высокое положение, заметил он. Поэтому стране, по его мнению, по-прежнему требуется полноценная система обновления кадров, а не отдельные проекты.