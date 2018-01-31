Организаторы конкурса «Лидеры России» назвали имена 300 финалистов

Организаторы всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» огласили список из 300 финалистов, прошедших в заключительный этап, которая состоится в Сочи 6–11 февраля.

«Финал пройдет в Сочи с 6 по 11 февраля 2018 года, в нем примут участие 300 человек. Финалисты получат образовательные гранты в размере до 1 млн рублей. У 100 победителей конкурса будет возможность в течение года получать консультации наставников проекта», — говорится в сообщении на сайте конкурса «Лидеры России».

В сообщении также приводится список 300 финалистов.

Среди них — как представители крупных и известных компаний, так и фрилансеры из разных сфер деятельности и многих регионов РФ. Так, в финал вышли представители «Дойче банка», аэропорта Домодедово, департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы, юристы, сотрудники нефтяных компаний и образовательных учреждений.

Всероссийский конкурс «Лидеры России» проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения Владимира Путина. Его цель — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей. Для участия в конкурсе нужно быть гражданином РФ с опытом управления: в возрасте до 35 лет — не менее двух лет, от 36 до 50 лет — не менее пяти лет. Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн рублей, которую смогут использовать для дальнейшего обучения.

Москвичам –– победителям всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» — будет предложена стажировка в правительстве столицы.