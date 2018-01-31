Прямой эфир

Организаторы конкурса «Лидеры России» назвали имена 300 финалистов

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организаторы всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» огласили список из 300 финалистов, прошедших в заключительный этап, которая состоится в Сочи 6–11 февраля.

«Финал пройдет в Сочи с 6 по 11 февраля 2018 года, в нем примут участие 300 человек. Финалисты получат образовательные гранты в размере до 1 млн рублей. У 100 победителей конкурса будет возможность в течение года получать консультации наставников проекта», — говорится в сообщении на сайте конкурса «Лидеры России».

В сообщении также приводится список 300 финалистов.

Среди них — как представители крупных и известных компаний, так и фрилансеры из разных сфер деятельности и многих регионов РФ. Так, в финал вышли представители «Дойче банка», аэропорта Домодедово, департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы, юристы, сотрудники нефтяных компаний и образовательных учреждений.

Всероссийский конкурс «Лидеры России» проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения Владимира Путина. Его цель — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей. Для участия в конкурсе нужно быть гражданином РФ с опытом управления: в возрасте до 35 лет — не менее двух лет, от 36 до 50 лет — не менее пяти лет. Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн рублей, которую смогут использовать для дальнейшего обучения.

Москвичам –– победителям всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» — будет предложена стажировка в правительстве столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Победители конкурса «Лидеры России» могут получить работу в администрации президента
Дети стабильности
Политолог Дмитрий Гусев — о том, что мотивирует поколение миллениалов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017