Завершены полуфиналы конкурса «Лидеры России» — запущенного по инициативе президента крупнейшего кадрового отбора перспективных управленцев. Организаторы готовятся к финалу, который состоится в феврале, но некоторые итоги можно обозначить уже сейчас. Число поданных заявок почти в 20 раз превысило предварительные прогнозы. Почти 200 тыс. человек заинтересовались возможностью воспользоваться социальным лифтом, которым конкурс «Лидеры России» по сути и является.

До стадии онлайн-тестов дошли 89 тыс. человек, из них были отобраны около 2700 полуфиналистов, в финал вышли 300 человек. Таким образом был накоплен значительный объем информации, профессиональный анализ которого позволяет составить достаточно точный и представительный портрет современного российского управленца.

Большинству участников полуфиналов конкурса «Лидеры России» от 30 до 40 с небольшим лет. Они представляют собой наиболее проактивную часть того самого «поколения миллениалов», которое вступило в профессиональную жизнь на стыке веков.

Если же оперировать не демографическими, а политическими терминами, это и есть то самое «поколение Путина». Люди, которые в 2000 году стояли в самом начале своего профессионального пути, приветствовали приход молодого и энергичного президента. И, что принципиально важно, они уверенно связывают свое личное и профессиональное будущее с Россией, страной, которая крепко стоит на ногах и уверенно смотрит вперед.

Показательно, что, несмотря на явно выраженную государственническую направленность конкурса — а он называется не просто «Лидеры» или «Лидеры будущего», а именно «Лидеры России», среди его участников не так много госчиновников, — лишь 9% полуфиналистов имеют отношение к государственной службе.

Большинство успешных конкурсантов работают в сфере услуг, их здесь почти треть — 29%. Еще 14% представляют промышленность, столько же — образование, информационные технологии и сферу НИОКР.

Если оценивать участников по занимаемой должности, то это в основном руководители среднего (29%) и высшего звена (25%), на третьем месте линейные и функциональные менеджеры (14%).

Впрочем, цифры не дают представления о конкретных людях. Мне удалось ознакомиться с некоторыми биографиями финалистов. Среди них практически нет людей из обеспеченных столичных семей. Чаще всего встречаются следующие истории: рождение в рабочей семье в небольшом городе, поступление в столичный или качественный региональный вуз, работа с первых же курсов (на дворе 1990-е, стипендии чисто символические, а родители сами заняты вопросами выживания).

И благодаря полученному в студенческие годы опыту — стремительная карьера в выбранной сфере. За 5–10 лет конкурсанты проходят путь, на который в западных странах люди тратят десятилетия.

Еще один примечательный момент — среди конкурсантов заметную часть составляют люди, добившиеся ощутимого успеха в Москве, а после вернувшиеся на малую родину, либо просто уехавшие из столицы в регион и на основании полученного опыта реализующие в провинции суперсовременные проекты.

Абсолютно все участники конкурса активно занимаются самообразованием — в некоторых резюме список пройденных курсов и семинаров занимает по несколько страниц. Среди них есть как узкие специалисты, выбравшие себе стезю еще в университете и углубляющие собственные познания, так и настоящие энциклопедисты, достигшие высот одновременно в журналистике, строительстве и госуправлении.

Истории финалистов являются зримым подтверждением того, что Россия — это действительно страна возможностей, где благодаря настойчивости, трудолюбию и знаниям можно добиться успеха — причем не только в Москве, но и практически в любом городе страны.

Многие помнят фразу Петра Аркадьевича Столыпина, который говорил: «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней Pocсии».

Внешний покой нам пока что только снится — и, похоже, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. А вот внутренняя стабильность, позволяющая людям спокойно заниматься саморазвитием, похоже, уже дала свои плоды. Большинство финалистов конкурса «Лидеры России» профессионально сформировались и добились успеха именно в условиях путинской стабильности. Это абсолютно объективный факт, который невозможно подвергнуть сомнению, не погрешив против истины.

Опережающее развитие страны, повсеместное кадровое обновление ­— это повестка, с которой действующий президент идет на выборы. Качественные перемены к лучшему должны стать необратимыми, и заниматься модернизацией страны будут в том числе те люди, которые сейчас готовятся к финалу «Лидеров России».

Планируется, что конкурс станет регулярным, и если это произойдет, то можно будет с уверенностью сказать, что социальный лифт всероссийского масштаба, позволяющий действительно талантливым людям заявлять о себе в масштабе всей страны, наконец-то заработал.

Автор — политолог Дмитрий Гусев

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции