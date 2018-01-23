Победители конкурса «Лидеры России» могут получить работу в администрации президента

Победители всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» могут быть приняты на работу в администрацию президента, а также занять посты в министерствах и других ведомствах. Об этом сообщил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«У нас зарезервированы должности. Надеюсь присмотреть в течение финала», –– цитирует «Интерфакс» Кириенко.

При этом он отметил, что, возможно, не все победители захотят работать в министерствах или администрации президента, так как в конкурсе участвуют не только госслужащие, но те, кто не собирается на госслужбу.

«Поэтому мы сейчас всем финалистам такой вопрос задаем. Напомню, что мы из них хотели сформировать кадровый костяк программы обучения в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Тот поток обучения управленцев для государственной службы, из которого президент страны целый ряд людей отобрал для назначения на высокие посты в регионах РФ, федеральных министерствах и ведомствах», — сказал Кириенко.

Он сообщил, что с теми, кто проявит интерес к предусмотренным вакансиям, он планирует переговорить с 7 по 10 февраля в ходе финала конкурса.

Конкурс «Лидеры России» проводится администрацией президента РФ и РАНХиГС в рамках исполнения поручения президента РФ.

15 января полуфинал конкурса «Лидеры России» завершился в Центральном федеральном округе.