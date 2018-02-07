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Собянин готов принять на работу финалистов конкурса «Лидеры России»

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил готовность принять на работу и стажировку в столичное правительство победителей всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России».

«Мы готовы и финалистов, и победителей [конкурса] также в той или иной степени вовлекать в работу правительства — либо как консультантов, либо как генераторов идей, либо как людей, которые хотят постажироваться и в дальнейшем видят себя на работе в правительстве Москвы», — сказал Собянин по окончании своего мастер-класса для участников финального этапа конкурса. Его слова передает «РИА Новости».

Финал конкурса «Лидеры России» проходит в Сочи с 7 по 11 февраля.

Ранее сообщалось, что в церемонии открытия финала конкурса, помимо Собянина, приняли участие первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Всероссийский конкурс «Лидеры России» проводится Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению президента России. Победителей выберут из участников с наивысшими результатами по итогу всех этапов. Ими станут 100 человек.

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