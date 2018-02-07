Открытие финала конкурса управленцев «Лидеры России» стартовало в Сочи

Мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и первый заместитель председателя правительства нашей страны Игорь Шувалов приняли в среду участие в церемонии открытия финала конкурса «Лидеры России», который проходит в Сочи.

Для участия в заключительном этапе конкурса в Сочи прибыло 300 участников при том, что заявки на конкурс подавали 200 тыс. человек. Эксперты определят в финале 100 лучших управленцев, каждый из которых получит целевой грант на образовательную программу в размере 1 млн рублей, напоминает «Ридус». Финалисты также получат возможность пройти практику под руководством наставников — ведущих управленцев из наиболее успешных российских компаний и органов государственной власти.

Церемония открытия продолжилась мастер-классом Сергея Собянина для финалистов конкурса на тему управления современным городом.

Всероссийский управленческий конкурс «Лидеры России» проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС среди специалистов, имеющих опыт управленческой работы.

Финал пройдет в Сочи с 7 по 11 февраля.