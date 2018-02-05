Собянин вручил премии молодым столичным ученым

Молодые ученые в Москве в честь Дня науки получили из рук мэра столицы Сергея Собянина премии в размере 1 млн рублей. Всего лауреатами награды за 2017 год стали 48 человек, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Лауреатам кроме денежного вознаграждения вручаются соответствующие дипломы. Если премия присуждена научному коллективу, то она делится поровну между его участниками, а дипломы вручаются каждому.

«Сергей Собянин поздравил московских ученых с профессиональным праздником и передал им слова приветствия президента России Владимира Путина», — отмечает РИАМО.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Сергей Собянин рассказал о строительстве парка на месте свалки в Печатниках.