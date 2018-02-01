Собянин допустил повышение цен на платную парковку

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил рост цен на платную парковку в некоторых районах с высокой автомобильной загруженностью.

Он подчеркнул, что стоимость парковки может возрасти только в тех местах, где «чтобы встать на парковку, приходится кружить».

Глава столичной администрации указал на необходимость повышения тарифов в этих районах таким образом, чтобы их загрузка не превышала 80%.

При этом Собянин подчеркнул, что в системе платных парковок Москвы в ближайшем будущем «никаких особых новшеств не будет».

«Московское парковочное пространство в основном сформировано», — заявил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Как писал портал iz.ru, заместитель мэра, руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов ранее сказал, что не считает нужным менять тарифы на парковку в столице в 2018 году.

Он при этом отметил, что стоимость парковки может быть пересмотрена в случае недостатка свободных мест.