Госдума разрешит штрафовать автомобилистов за парковку на газонах

Группа депутатов из фракции «Единая Россия» в Госдуме внесла законопроект, запрещающий судам оспаривать право региональных властей назначать штрафы за парковку на газонах и в других не предназначенных для этого местах.

В поправках в статью 12.19 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) говорится, что действия автомобилистов, нарушающие правила парковки, понимаются в смысле, определенном Правилами дорожного движения (ПДД).

По словам авторов инициативы, таким образом они пытаются устранить противоречие между федеральным и региональным законодательством, пишет газета «Ведомости».

Отмечается, что регионы сами устанавливают штраф за парковку в неположенных местах, но суды стали отказывать в назначении штрафов за такое правонарушение, поскольку обнаружили в этом несоответствие между правилами, утвержденными региональными властями, и нормами федерального законодательства.

По словам одного из авторов поправок — депутата Александра Грибова, в ПДД описан порядок парковки автомобилей, ответственность за нарушение которого зафиксирована в КоАПе, но формулировка в статье размытая, поэтому компетентным органам сложно привлечь автовладельцев к ответственности.

Предложенная депутатами поправка конкретизирует статью КоАПа и связывает ее с ПДД: право контролировать парковку и стоянку на улицах и дорогах закрепляется за ГИБДД, а во дворах контроль осуществляют регионы и муниципалитеты, что, как ожидается, позволит избежать разных трактовок.

В середине января в Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафа за езду на автомобиле без полиса ОСАГО. Такое нарушение может обойтись автомобилисту в 5 тыс. рублей вместо 800 рублей.