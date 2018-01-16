Прямой эфир

В Госдуме предложили увеличить штраф за езду без полиса ОСАГО

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Езда на автомобиле без полиса ОСАГО может обойтись нарушителю в 5 тыс. рублей вместо 800 рублей штрафа сегодня, законопроект об увеличении штрафа разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Депутат привел данные Минфина РФ, согласно которым в первой половине 2017 года стоимость полиса ОСАГО составляла в среднем 5,8 тыс. рублей. Как отметил Вострецов, платить штраф за езду без полиса оказалось дешевле, чем покупать страховку, сообщает RT.

«Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Предложение депутата нашло поддержку у президента Всероссийского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, который отметил, что из 50 млн зарегистрированных в РФ автомобилей около 1 млн эксплуатируются без страховок.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Верховный суд РФ готовит проект, призванный упростить разрешение споров между автовладельцами и страховыми компаниями из-за ОСАГО. По мнению ВС, в случаях когда клиент выбрал сервис не из предложенного списка и страховая компания на это согласилась, она несет дальнейшую ответственность за все работы по ремонту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Данные о ДТП будут передаваться через систему ЭРА-ГЛОНАСС
Страховым добавят ответственности по ОСАГО
Верховный суд разъяснит, как разбирать споры между водителями и страховщиками

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017