Данные о ДТП будут передаваться через систему «ЭРА-ГЛОНАСС»

Данные о дорожно-транспортном происшествии (ДТП), полученные при помощи системы «ЭРА-ГЛОНАСС» будут сразу передаваться в автоматизированную информационную систему (АИС) ОСАГО.

Информацию об этом распространили в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».

Теперь каждый страховщик из системы сможет получить данные по всем авариям пользователя, сообщает «РИА Новости».

20 декабря в Тюмени предстала перед судом 57-летняя женщина, которая обвинялась в мошенничестве и фиктивной постановке на учет. Раньше она работала страховым агентом, однако впоследствии страховые компании отказались от ее услуг. Клиенты, не зная об этом, по-прежнему обращались к ней.

В течение нескольких лет женщина за деньги выдавала поддельные полисы ОСАГО, а также брала предоплату за оформление документов и не выполняла свои обязательства. Число потерпевших достигло 22 человек. Общий размер ущерба составил около 170 тыс. рублей.