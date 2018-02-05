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Собянин ознакомился с ходом строительства станции «Юго-Восточная»

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Никеричев Андрей
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Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 5 февраля, ознакомился с ходом строительных работ станции «Юго-Восточная» Кожуховской линии столичного метрополитена.

Столичный градоначальник отметил, что «Кожуховская ветка одна из самых крупных в Москве», ее протяженность — 18 км, передает РИАМО.

С открытием Кожуховской линии, указал мэр мегаполиса, улучшится транспортное обслуживание сотен тысяч москвичей, разгрузится ряд действующих линий подземки. Запуска линии ждут порядка 800 тыс. москвичей, жителей Люберец и других городов Подмосковья, добавил Собянин.

Ранее в понедельник Сергей Собянин рассказал о нормальной работе Москвы после снегопада. В ночь на 5 февраля в столице было объявлено штормовое предупреждение, а уровень погодной опасности повышен до предпоследнего, «оранжевого» уровня.

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