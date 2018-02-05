Собянин рассказал о нормальной работе Москвы после снегопада

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о том, что Москва работает в нормальном режиме после мощного снегопада. Столичный градоначальник отметил, что никакой катастрофы или коллапса не произошло, учреждения работают в нормальном режиме.

«В Москве прошел снегопад столетия, как его уже назвали, — огромное количество снега, тысячи поваленных деревьев», — приводит его слова «Газета.ру», ссылаясь на «Интерфакс». «Но тем не менее никакого коллапса или катастрофы не произошло, город работает в нормальном режиме, в обычном режиме работают организации и учреждения Москвы», — продолжил Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что тысячи сотрудников коммунальных служб мегаполиса продолжают ликвидировать последствия снегопада.

Портал iz.ru сообщил ранее в понедельник, что обрушившийся на столицу снегопад не повлиял на работу московского метро. В ночь на 5 февраля в столице было объявлено штормовое предупреждение, а уровень погодной опасности повышен до предпоследнего, «оранжевого». Из-за поваленного дерева и обрыва линии электропередачи один человек погиб, пятеро пострадали, столичным школьникам разрешили не ходить в школу.