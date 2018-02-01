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Собянин рассказал о строительстве парка на месте свалки в Печатниках

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru/Денис Гришкин
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В 2018 году на месте ликвидированной незаконной свалки в Печатниках построят спортивный парк с трассами для мотокроссинга и картинга. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра результатов площади бывшей свалки.

Он отметил, что строительство парка начнется весной. Завершить его и открыть территорию для посетителей планируется к осени 2018 года, передает «Федеральное агентство новостей».

Работы по ликвидации появившейся в 1990-е незаконной свалки в Печатниках начались в июле 2016 года. При этом свалка была закрыта и перестала принимать мусор еще в 2011 году. 

К тому моменту она представляла собой крупный полигон площадью 12 га, на котором находилось порядка 2 млн куб. м строительного мусора и твердых бытовых отходов. 

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