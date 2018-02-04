«Самое главное — умение жертвовать сиюминутными целями»

Финалист конкурса «Лидеры России» Алексей Малютин вырос в небольшом провинциальном городе, но сумел устроиться на работу в крупную международную компанию и сделать успешную карьеру в нефтегазовой отрасли. Сегодня он возглавляет департамент перспективного развития «Газпром нефти» и надеется заполучить в наставники председателя совета директоров. В беседе с «Известиями» Алексей Малютин рассказал об отличиях между российскими и западными управленцами и поделился советами для тех, кто мечтает о карьерных вершинах.

— Из города Котово Волгоградской области вы сначала попали в Университет нефти и газа имени Губкина, затем — на работу в компании — лидере отрасли. Какой момент был для карьеры определяющим?

— Вообще я больше верю в социальные лестницы, чем в социальные лифты. Не было такого, чтобы меня кто-то вдруг заметил и в карьере произошел взлет. Я постепенно шел по ступенькам — побеждал на областных олимпиадах, окончил школу с золотой медалью, поступил в престижный вуз, выпустился с красным дипломом. Потом пошел работать на базовую инженерную позицию и стал постепенно расти — до руководителя группы, бизнес-направления. Это не одномоментный взлет, а поэтапное движение.

— И все-таки после университета вам поступило сразу несколько интересных предложений о работе. За счет чего удалось привлечь внимание работодателей?

— В вузе я никогда не ограничивался, что называется, дежурной программой. Если человек действительно хочет развиваться и делать реальные проекты, возможности есть у каждого. Я нашел такую возможность на втором курсе, стал работать на кафедре, заниматься научной деятельностью. С результатами этой деятельности выиграл межвузовскую международную конференцию и грант на продолжение исследований. Во время обучения получил несколько именных стипендий, включая профильную имени Губкина и фонда Потанина. К тому же я изначально выбирал элитную специальность — прикладную математику. С учетом всего этого к моменту окончания вуза у меня действительно было много предложений из разных компаний.

— Что посоветуете тем, кто только собирается строить карьеру?

— Самое главное — это умение жертвовать сиюминутными целями ради долгосрочного результата. Например, после университета среди всех предложений я выбрал не самое высокооплачиваемое. Это была крупнейшая в своей отрасли нефтесервисная компания «Шлюмберже», которая предлагала минимальную зарплату, но очень сильно вкладывалась на начальных этапах в образование сотрудников. У них первые три года сотрудник считается даже не инженером, а своего рода учеником-подмастерьем. На тот момент я, возможно, потерял в деньгах, но получил дополнительные компетенции и возможность поработать в международной среде.

— После «Шлюмберже» вы перешли в добывающую отрасль, уже в отечественную компанию. Чем российские управленцы отличаются от своих западных коллег?

— Наши руководители — более искренние. Наверное, эта характеристика в принципе касается всех русских. В Штатах люди постоянно улыбаются, но непонятно, от души это или нет. И если тебя кто-то хвалит, сложно разобрать, насколько эта оценка искренняя. А у нас если что-то сказано, то, скорее всего, сказано честно.

— Какое образование необходимо для успешной карьеры в крупных компаниях?

— Безусловно, должна быть сильная платформа фундаментальных знаний. К этому необходимо добавить грамотное бизнес-образование. Третье слагаемое для успешного управленца — это личностное развитие. Но если профессиональным и бизнес-образованием в России занимаются очень плотно, то значение личностной эффективности пока многие недооценивают.

— А с географической точки зрения где лучше строить карьеру?

— Жить и работать, конечно, удобнее в крупных городах. И в этом плане Москва сильно выигрывает, причем не только у российских городов, но и, например, у Гааги. Некоторое время я работал в Нидерландах, и там в пять часов вечера всё закрывается на замок. В Москве же можно в любое время дня и ночи получить всё что угодно — и магазины, и рестораны. Если же выбирать из российских регионов, то я патриот Волгоградской области, для меня эти места — особенные.

— Почему вы решили участвовать в конкурсе «Лидеры России»? Ведь с карьерой и так всё в порядке.

— Я узнал о конкурсе через внутреннюю корпоративную сеть «Газпром нефти»: наш руководитель является одним из наставников проекта. Именно возможность получить наставника меня и заинтересовала в первую очередь. Большинство технических навыков и знаний можно так или иначе подтянуть самостоятельно. Но секреты управления, ведения бизнеса зачастую передаются только в ходе общения с людьми, которые добились значимых успехов.

— И кто из наставников вам наиболее интересен?

— Я потомственный нефтяник, и мне очень интересны люди с обширным бэкграундом в этой отрасли. Прежде всего это, конечно, гендиректор и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Также интересен Виктор Вексельберг — у него тоже есть серьезный опыт в нефтегазе.

— Трудно ли было дойти до финала конкурса?

— Поскольку я работал и обучался в международной среде, выбранный организаторами подход показался мне очень естественным. Сначала личные качества и компетенции оцениваются через вербальные и числовые тесты, а затем уже в формате ассесмент-центра проводится комплексная оценка. Для меня единственной сложностью было решиться на первый шаг, вступить в эту игру. Всегда есть риск выступить ниже какого-то уровня.

— Какое впечатление у вас сложилось от других участников во время очных состязаний?

— Некоторые меня просто поразили. Конечно, в хорошем смысле слова. Мы же в большинстве своем варимся в своей корпоративной среде. И культура всех крупных компаний более или менее похожа между собой. А ведь всегда интересно заглянуть в другие «колодцы». Во время конкурса в моей команде были заместитель главного врача роддома, учитель, стартапер. В повседневной работе почти нет шанса пересечься с такими людьми, хотя общение с ними очень и очень интересно. Поэтому одна из главных побед конкурса — это возможность создать именно такой круг, где можно выстраивать общение между совершенно разными «колодцами».