Финалист конкурса "Лидеры России" Шамиль Шихсаидов к 45 годам успел защитить диссертацию, получить диплом МВА, поработать помощником сенатора в Совете Федерации и приступить к разработке собственного стартапа. Финалист рассказал «Известиям», что изменилось в управленческих практиках за последние 10-15 лет и какое образование — самое полезное.

— Ради чего в первую очередь вы решили участвовать в конкурсе?

— Всегда интересно соревноваться с сильнейшими, но мне важно было понять, в чем мои сильные и слабые стороны, отвечают ли мои знания и опыт реалиям сегодняшнего дня и насколько я вообще сейчас в тренде. Честно говоря, пройденные этапы показали, что некоторые мои знания уже успели устареть.

— Какие именно?

— К примеру, я получал МВА 10-12 лет назад, когда все программы строились по американскому образу и подобию. Считалось, что хороший лидер — это харизматичный человек, который единолично принимает решения и берет на себя ответственность. Яркий пример — нынешний американский президент. Но такие лидеры, как Трамп, уже уходят в прошлое. Сегодняшний управленец должен быть прежде всего командным игроком. Теперь в продвинутых компаниях решения принимаются группой лиц, а дело лидера — собрать эту команду. Правда, в России такой подход только начинает внедряться, большая часть компаний об этом пока даже не задумывается.

— Удалось ли понять свои сильные и слабые стороны и если да, то в чем они заключаются?

— После каждого пройденного этапа организаторы присылают не просто результат «прошел — не прошел», а подробный отчет, где разъясняют твои плюсы и минусы. Для меня это важнейший источник информации. Оказалось, что мое самое слабое место — социальные связи, самое сильное — уверенность в себе и своих решениях. Как видите, наши достоинства — это продолжение наших недостатков. Но любой навык приходит в результате тренировки, его можно прокачать, как мышцу. Поэтому мне предстоит обложиться книжками и серьезно поработать над теми моментами, в которых я пока не преуспел.

Фото: пресс-служба конкурса «Лидеры России»

— У вас за плечами МВА, кандидатская, президентская программа подготовки управленческих кадров. Что оказалось полезнее всего для карьеры и развития?

— Когда я получал МВА и писал кандидатскую, многих технологий и подходов, которые я использую сейчас, не было даже в проекте. Например, я разрабатываю стартап по краткосрочному страхованию. Его суть в том, что человек сможет через мобильное приложение в нужный момент включать тот вид страхования, который ему необходим, и экономить за счет почасовой оплаты. Садитесь в самолет— подключаете страховку жизни, вышли из самолета в другой стране — меняете ее на страхование выезжающих за рубеж. Основную часть знаний, которые мне понадобились, я находил сам в открытых источниках. Поскольку мы не можем спрогнозировать, какие технологии будем использовать завтра, образование должно быть перманентным, нужно постоянно держать нос по ветру. Некоторым подходам и технологиям попросту нигде не учат, да и пока ты пройдешь программу обучения, данные могут устареть. Поэтому, кроме постоянного самообразования, находить тех, кто сегодня — лучший в интересующим тебя направлении, и получать информацию из первых рук.

— То есть сегодня стоит искать не программу обучения, а человека?

— Именно так. Долгое время я бился над своей идеей стартапа и не мог решить одну-единственную проблему: как защититься от мошенников? Ведь теоретически человек может включить страховку уже после того, как произошел страховой случай. В итоге я случайно наткнулся на проект разработчиков из Дубны и понял, что можно сфотографировать объект перед включением страховки и сохранить данные с помощью блокчейна, чтобы никто не мог отретушировать или заменить изображение. Я нашел разработчика — это был Илья Свирин, и теперь мы сотрудничаем, он очень многое рассказывает и объясняет мне про новые технологии, в том числе про блокчейн.

— От кого из числа наставников конкурса вы хотели бы получить знания и экспертизу?

— Прежде всего, это глава Сбербанка Герман Греф и министр экономического развития Максим Орешкин. Я бы назвал их «открытые технократы». Учитывая то, что они делают и говорят, я вижу в них единомышленников, которым интересен тот же вектор развития экономики, что и мне.

— Максим Орешкин уже заявлял, что готов набирать сотрудников из числа участников конкурса. Вам интересно было бы поработать на государство?

— Для меня интереснее содержание, а не форма. Если речь идет о близком мне направлении, то не очень важно, как это будет называться — бизнес или государственная служба.

— В каком именно направлении вы хотели бы себя применить?

— Меня очень занимает идея цифровой экономики, которая дает феноменальные возможности для обычных граждан, рядовых потребителей. Если взять, например, чиновников и госаппарат, то чем выше будет уровень автоматизации и цифровизации, тем меньше коррупционных рисков и выше эффективность. Цифровая экономика позволяет упростить оказание многих услуг и высвободить ресурсы. Притом законодательная база почти отсутствует, подходы к этой теме только вырабатываются. В общем, работы — непочатый край.

— А какие кадры, на ваш взгляд, в первую очередь понадобятся цифровой экономике?

— Прежде всего, это должны быть очень адаптивные люди: все вокруг меняется очень быстро и зачастую бесповоротно. Кроме того, новым управленцам нужна решительность. Потому что действовать нужно в условиях неопределенности — трудно предугадать, что будет завтра. И придется не просто быстро выбирать оптимальное решение, но и быстро его имплементировать. И, конечно же, понадобится умение играть в команде. Ведь входящей информации становится все больше и больше, а один человек просто не может быть специалистом во всем.