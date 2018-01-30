«Главная задача — не создать препятствий»

Минэкономразвития (МЭР) намерено внести поправки в законопроект Минфина и Центробанка о регулировании «Цифровых финансовых активов». Речь идет о токенах, криптовалютах и их майнинге. Ведомство рассчитывает добиться снижения ограничений на оборот цифровых денег. Также МЭР предложит ввести налоговые послабления для стартапов и инновационных компаний. Кроме того, министерство хочет допустить к этой деятельности в России иностранцев. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замминистра экономического развития Савва Шипов.

— Законопроект «О цифровых финансовых активах» только опубликовали. В правительстве и в Госдуме в него будут вносить изменения. Какие поправки будет предлагать Минэкономразвития?

— Вопрос регулирования этой сферы очень чувствительный. Важно понимать, что мы не создаем новую сущность. Мы описываем регулирование уже действующих процессов и стараемся их легализовать. И здесь главная задача — не создать дополнительных препятствий.

Этот законопроект должен решить поставленную президентом задачу по регулированию криптовалют. В нем действительно нашли отражения основные вопросы. В документе дается определение как участникам цифровых процессов, так и инструментам.

Однако не все понятия прописаны достаточно четко. Приведу пример. В законопроекте дается определение цифровых финансовых активов, одним из которых является криптовалюта. Но при этом нет такого комплексного понятия, как виртуальная валюта. Не проведены различия между виртуальной и национальной валютой, электронными деньгами и цифровой валютой. Отсутствует классификация видов криптовалют, токенов. А их определения не отражают технологическую и правовую сущность этих явлений. Они нечетко разграничены.

Нужно сделать закон прозрачным и удобным. Каждый человек должен понимать, на что он имеет право и какие требования предъявляются к нему. В этой части мы будем предлагать поправки в законопроект.

— Насколько исчерпывающие требования к майнерам криптовалют?

— Законопроект относит майнинг к предпринимательской деятельности. Какой-либо другой детализации предъявляемых требований нет. Например, не хватает сведений о регистрации хозяйствующих субъектов, осуществляющих майнинг, определения порядка их налогообложения. Также мы бы предложили рассмотреть варианты смягчения условий. Например, для стартапов или других бизнес-сообществ, разрабатывающих инновационные платформы для работы с виртуальной валютой и токенами.

Следует обратить внимание на мировой опыт. Так, например, в Японии к бизнесу, работающему с криптовалютами, предъявляются требования по минимальному обязательному резервному фонду и депозитарию (участник рынка, осуществляющий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг. — «Известия»). А также к разделению собственных финансовых средств лица и средств клиентов. В Нью-Йорке есть требования к обеспечению экстренного резервного копирования, созданию инфраструктуры, которая в случае наступления рисков обеспечила бы бесперебойное оказание услуг по обороту криптовалют и токенов.

То есть важно понять, какие условия предлагаются за рубежом. И выстроить наше законодательство таким образом, чтобы работа в России была финансово привлекательна и позволяла расти экономике страны.

— Законопроект определяет особенности выпуска токенов. Как вы оцениваете описанные в документе процедуры и требования для работы участников этого рынка?

— Законопроект регламентирует процедуру выпуска токенов и определяет в ней два основных этапа. Первый — опубликование оферты инвестиционного меморандума и других документов эмитентом токенов в интернете. Второй — заключение договора для продажи и оплаты токенов их приобретателями. Таким образом, мы имеем базу, с которой можно работать. Однако не до конца ясно, каким образом будет происходить оборот токенов после их приобретения.

В заложенной законопроектом модели оборотоспособность цифровых финансовых активов ограничена. Подобная законодательная мера недостаточно проработана. Она лишает токены как финансовые инструменты инвестиционной привлекательности и обесценивает их выпуск. В силу того, что запрещаются любые другие сделки, направленные на перепродажу приобретенного токена, инвестор не может реализовать свое вложение. Кроме того, цена инструмента практически не меняется с течением времени, поскольку отсутствует устойчивый рынок спроса и предложения на токен.

МЭР_2 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Что вы предлагаете изменить в правилах оборота токенов?

— Мы будем предлагать, чтобы на него распространялись и действующие сейчас законы. Речь прежде всего о законодательстве в сфере регулирования банковской деятельности. Также на оборот токенов должны распространяться законы о бухгалтерском учете, об обороте ценных бумаг и о противодействии легализации средств, полученных преступным путем.

В законопроекте есть ряд пунктов, которые при его доработке лучше было бы исключить или отнести на другой уровень регулирования. Можно вынести на подзаконный уровень требование об обязательной передаче документов о выпуске токенов на хранение депозитарию. Также можно вынести на другой уровень требования о необходимости подписывать электронные договоры только электронной подписью. Например, этот вопрос может контролироваться законами о договорах, заключаемых в электронной форме.

— В действующей редакции законопроекта майнерами и приобретателями токенов в России могут быть только наши граждане. Не считаете ли вы необходимым разрешить это делать и иностранцам?

— В этом вопросе, на наш взгляд, не может быть границ. Виртуальная валюта, выпуск, продажа токенов и всё, что связано с этим, — процессы, происходящие на трансграничном уровне. Здесь национальная юрисдикция тесно связана с международным законодательством и мировыми трендами. Участниками сделок могут и должны быть не только граждане России и резиденты, но и иностранные граждане и юрлица.

В законопроекте есть ограничение для людей, которые не имеют статуса квалифицированных инвесторов. В рамках одного выпуска они могут приобрести токены на сумму не более 50 тыс. рублей. Необходимо понять, целесообразно ли применять это ограничение ко всем участникам процесса, в том числе к нерезидентам. Мы должны так сформировать наше законодательство, чтобы не создавать барьеры и чтобы все заинтересованные участники рынка могли работать с цифровыми активами.

МЭР_3 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Какие еще дополнения вы будете предлагать в законопроект?

— Это можно будет понять, только проведя обсуждение ключевых моментов. Нужно обсудить ответственность за несоблюдение нового закона, процедуру рассмотрения жалоб и споров. В том числе их возможное досудебное разрешение.

Также необходимо прописать, какие требования должны предъявляться к тем, кто занимается бизнесом в сфере майнинга и криптовалют. В частности, как они должны отчитываться о соблюдении правил по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и преступности. Эти вопросы должны найти отражение в законодательстве.