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Лавров рассказал об ожиданиях от конкурса «Лидеры России»

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Фото: пресс-служба МИД России/flickr.com
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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что конкурс управленцев «Лидеры России» поможет ведомству найти новых сотрудников, которые заинтересованы в дипломатической службе.

Он отметил, что МИД при выборе новых сотрудников будут обращать внимание на творческие характеристики человека. Кроме того, соискателям необходимо иметь хорошие результаты по итогам окончания вуза и магистратуры, а также знать как минимум два иностранных языка.

«У нас есть специальный процесс конкурсного отбора. Проходят еще и собеседования, помогающие выявить творческие черты человека, его способности, умение быстро реагировать, его интуицию, потому что интуиция в дипломатии очень важна», — сказал Лавров в интервью для документального фильма «Лидеры России» на «Первом канале».

При этом глава МИДа подчеркнул, что главное для успеха в дипломатии — «это чтобы ты ощущал себя сопричастным той жизни, которой живет твоя страна, ощущал себя неотъемлемой частью своей страны и Отечества».

Лавров также отметил, что рассчитывает на «плодотворную встречу» с тремя победителями мидовского сегмента конкурса управленцев, передает ТАСС.

Конкурс управленцев «Лидеры России» организован администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС. В конкурсе могут принять участие люди не старше 50 лет, обладающих управленческим опытом.

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