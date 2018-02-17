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Лавров заявил о готовности РФ к сорвавшейся встрече по Украине

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия была готова к встрече «нормандской четверки» по Украине в Мюнхене. Однако встреча не состоялась.

Глава МИДа отметил, что был готов к встрече в любой день, включая сегодняшний. Имелись переговорные окна, однако их так никто и не заполнил, сообщает ТАСС.

Сообщается также, что министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, вероятно, вызвали в Берлин, поэтому встречу «нормандской четверки» на полях Мюнхенской конференции по безопасности, где планировалось провести переговоры по Украине, пришлось перенести.

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