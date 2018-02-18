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Лавров рассказал, о чем думает перед сном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что перед сном думает о планах на следующий день. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма «Лидеры России» на «Первом канале».

«Когда просто ложусь спать, конечно, в голове какие-то мысли, как и у любого человека. Но всё чаще и чаще эти мысли трансформируются в то, как выстроить завтрашний день», — отметил глава дипведомства.

Лавров добавил, что мысли о предстоящих переговорах и том, как решить какую-то долгосрочную проблему, помогают засыпать, передает ТАСС.

Он также отметил, что во время командировок в самолете предпочитает знакомиться с материалами к предстоящим переговорам.

Сергей Лавров возглавляет Министерство иностранных дел России с 9 марта 2004 года.

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