Лавров рассказал, о чем думает перед сном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что перед сном думает о планах на следующий день. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма «Лидеры России» на «Первом канале».

«Когда просто ложусь спать, конечно, в голове какие-то мысли, как и у любого человека. Но всё чаще и чаще эти мысли трансформируются в то, как выстроить завтрашний день», — отметил глава дипведомства.

Лавров добавил, что мысли о предстоящих переговорах и том, как решить какую-то долгосрочную проблему, помогают засыпать, передает ТАСС.

Он также отметил, что во время командировок в самолете предпочитает знакомиться с материалами к предстоящим переговорам.

Сергей Лавров возглавляет Министерство иностранных дел России с 9 марта 2004 года.