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Лавров напомнил о подрыве стабильности в ЕС со стороны США

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты Америки подрывают стратегическую стабильность, размещая в Европе американские системы противоракетной обороны (ПРО).

«На наших границах (России. — Прим. iz.ru) наращиваются боевые группировки и развертывается военная инфраструктура НАТО. Планомерно осваивается европейский театр военных действий», — отметил дипломат на конференции по безопасности в Мюнхене.

В связи с этим глава российского МИДа напомнил, что еще в 1990-е годы прошлого века Североатлантический альянс обещал не продвигаться на восток.

По словам Лаврова, ситуацию также усугубляет тот факт, что в странах Запада планомерно ведется пропаганда, которая воспитывает у общественности негативное и даже враждебное отношение к РФ.

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