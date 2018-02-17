Лавров напомнил о подрыве стабильности в ЕС со стороны США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты Америки подрывают стратегическую стабильность, размещая в Европе американские системы противоракетной обороны (ПРО).

«На наших границах (России. — Прим. iz.ru) наращиваются боевые группировки и развертывается военная инфраструктура НАТО. Планомерно осваивается европейский театр военных действий», — отметил дипломат на конференции по безопасности в Мюнхене.

В связи с этим глава российского МИДа напомнил, что еще в 1990-е годы прошлого века Североатлантический альянс обещал не продвигаться на восток.

По словам Лаврова, ситуацию также усугубляет тот факт, что в странах Запада планомерно ведется пропаганда, которая воспитывает у общественности негативное и даже враждебное отношение к РФ.