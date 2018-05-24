Прямой эфир
Сюжет:

Задорнов рассказал о вкладе «Открытия» в экономический прорыв РФ

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов рассказал, какой вклад может внести кредитная организация в экономический прорыв, о котором заявлено в майском указе президента РФ Владимира Путина. Свою точку зрения он изложил в интервью газете «Известия» на ПМЭФ-2018.

Сперва Задорнов напомнил, что объединенное «Открытие» — это около 5% активов банковского сектора. При этом он уточнил, что в основном банк брал деньги населения или госструктур и вкладывал их в проекты акционеров, часто без финансового результата.

«Наша задача эти ресурсы перенаправить в рыночные отрасли, в рыночные сектора, и тем самым поддержав, собственно говоря, вот этим кредитным плечом как раз те предприятия и те сектора, которые будут расти», — сказал Задорнов. 

По его словам, одним из приоритетов банка будет работа именно со средним и малым бизнесом, поскольку «Открытие» располагает хорошей базой именно для работы с этим сегментом. 

Полная версия интервью будет опубликована в свежем номере «Известий» 25 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Задорнов обозначил стоящие перед банком «Открытие» цели
Банковский сектор поможет в реализации майских указов Путина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017