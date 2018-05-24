Задорнов рассказал о вкладе «Открытия» в экономический прорыв РФ

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов рассказал, какой вклад может внести кредитная организация в экономический прорыв, о котором заявлено в майском указе президента РФ Владимира Путина. Свою точку зрения он изложил в интервью газете «Известия» на ПМЭФ-2018.

Сперва Задорнов напомнил, что объединенное «Открытие» — это около 5% активов банковского сектора. При этом он уточнил, что в основном банк брал деньги населения или госструктур и вкладывал их в проекты акционеров, часто без финансового результата.

«Наша задача эти ресурсы перенаправить в рыночные отрасли, в рыночные сектора, и тем самым поддержав, собственно говоря, вот этим кредитным плечом как раз те предприятия и те сектора, которые будут расти», — сказал Задорнов.

По его словам, одним из приоритетов банка будет работа именно со средним и малым бизнесом, поскольку «Открытие» располагает хорошей базой именно для работы с этим сегментом.

Полная версия интервью будет опубликована в свежем номере «Известий» 25 мая.