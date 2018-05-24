Голикова предложила развивать в России систему корпоративных пенсий

В дополнение к государственной части пенсионного обеспечения в России можно внедрить корпоративную, когда участие в формировании пенсии гражданина принимает работодатель, заявила на полях Петербургского международного экономического форума вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

«Мне кажется, незаслуженно забыта тема корпоративных пенсий наряду с государственными. Можно было бы серьезно нормативно поговорить о развитии этой системы», — цитирует Голикову ТАСС.

Ранее 24 мая глава Минфина РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ заявил, что возврата к обязательной накопительной пенсионной системе в России не будет, сегодня необходимо развивать добровольную.

В России с 2014 года действует мораторий на формирования пенсионных накоплений. В конце прошлого года Госдума продлила мораторий на накопительную часть пенсии до 2020 года.